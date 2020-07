In fiamme un deposito di pneumatici di Villaricca, al confine con Marano. Fiamme altissime che hanno divorato la struttura. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. Non si registrano feriti. Sgomberata una palazzina adiacente al deposito per motivi precauzionali.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA