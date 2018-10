Incendio all'isola ecologica dei rifiuti: in fiamme umido, carta e cartone

Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:32

TORRE DEL GRECO - Incendio all'isola ecologica dei rifiuti di via San Gennariello a Torre del Greco: a fuoco umido, carta e cartone. Fiamme al centro di raccolta della spazzatura del quartiere Sant'Antonio, uno degli ecopunti più utilizzati della città: il paese è in preda all'emergenza rifiuti ormai da tre mesi e i cittadini, stanchi dei cumuli maleodoranti sotto casa, protestano ogni giorno.Questa mattina nel cassonetti dedicato alla frazione di carta e cartone si è sviluppato un rogo, piccolo e circoscritto, per lo più composto da carta. Quanto basta, però, per far scattare l'allarme tra i residenti. Le immagini hanno fatto il giro del web, finendo anche nei gruppi Facebook dove si discutere della crisi dell'immondizia. «Basta, non ne possiamo più: da tre mesi siamo sepolti dall'immondizia e invasi dai topi», il grido d'allarme di un utente del gruppo Segnaliamo cosa non va a Torre del Greco. «La città è diventata una discarica a cielo aperto, paghiamo le tasse ma le montagne di spazzatura restano a terra».Per contenere l'invasione di sacchetti, le isole ecologiche sono transennate dalle 23 alle 17 ma alla riapertura, in pochi minuti, si riempiono fino al collasso. «Il sistema non va più, bisogna tornare al porta a porta».