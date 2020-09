Ancora un incendio nella zona a ridosso del parco nazionale del Vesuvio. Le fiamme si sono sviluppate in via Montagnelle, in un'area già in passato interessata da roghi dolosi.

LEGGI ANCHE I bagarini del Vesuvio: ticket on line rivenduti a prezzo maggiorato

Sul posto si sono immediatamente recati volontari delle associazioni di protezione civile e vigili del fuoco, anche se le procedure di spegnimento sono rese difficoltose dal vento che soffia abbastanza sostenuto. A scopo precauzionale, soprattutto a causa del fumo, si è resa necessaria l'evacuazione di un'abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA