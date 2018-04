Incensurato sorpreso dalla polizia: tre pistole e droga tra auto e casa

Sabato 21 Aprile 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 14:17

Trasportava nella sua automobile hashish, marijuana, cocaina e, quando i poliziotti hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, sono state trovate tre pistole e altra droga. Ad Afragola, in provincia di Napoli, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato un uomo di 30 anni, Andrea Castaldo, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e munizioni e ricettazione. Castaldo è stato bloccato da una pattuglia dopo un inseguimento: nel marsupio che aveva sul sedile del passeggero sono stati trovati tre panetti di hashish, una busta di marijuana e 12 grammi di cocaina. Durante i controlli nella sua abitazione sono state trovate, in uno zaino nascosto tra la biancheria, tre pistole calibro 9x21, una delle quali rubata, proiettili, e altra droga: quasi un chilo di marijuana, 7,7 kg di hashish e 42 grammi di cocaina. Tutto il materiale trovato in auto e casa di Castaldo è stato sequestrato. Per il trentenne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.