Incidente a San Gennaro Vesuviano, perde il controllo dell'auto e investe sei persone: morta 27enne, grave 34enne incinta al settimo mese

Ultimo aggiornamento: 12:27

Perde il controllo dell'auto e investe sei persone: una ragazza di 27 anni è morta, mentre una 34enne al settimo mese di gravidanza è in pericolo di vita e in ospedale ha partorito una neonata ora in terapia intensiva. L'incidente è avvenuto la scorsa notte a San Gennaro Vesuviano , in provincia di Napoli.I carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne incensurato.Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo era alla guida di un'utilitaria in compagnia di un amico: stavano percorrendoquando improvvisamente ha perso il controllo dell'auto e ha investito sei persone che stavano chiacchierando davanti a un negozio. A perdere la vita una 27enne che è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Nola. Una 34enne è in prognosi riservata e in pericolo di vita. La donna, al settimo mese di gravidanza, ha dato alla luce una neonata che ora è in terapia intensiva all'ospedale di Sarno.