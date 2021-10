Incidente a Secondigliano tra uno scooter e un'auto: 14enne in prognosi riservata

Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli in seguito a un incidente stradale.

Il minore, è stato soccorso dal 118 ieri pomeriggio dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava ed un'auto, a Secondigliano quartiere dove abita. L'impatto tra il giovanissimo centauro e la Volkswagen Polo, condotta da una 27enne napoletana, è avvenuto quasi frontalmente all'incrocio tra via del Cassano e il viale privato delle Comete, su cui si stava immettendo l'automobilista.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione infortunistica di Napoli, comandata da Antonio Muriano che ha proceduto al sequestro dei due veicoli e ai rilievi planimetrici e fotografici che potranno chiarire la dinamica dello scontro.

Per il momento, il dato certo è che il ragazzino non indossava il casco di protezione al momento dello scontro. Su entrambi i giovani coinvolti sono stati effettuati i test per accertare l'eventuale assunzione di sostanze alcolemiche o stupefacenti come da prassi.