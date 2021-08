Floriana uccisa in vacanza da un'auto pirata, si era laureata in economia aziendale alla Federico II di Napoli

Una giovane di Monte di Procida, in vacanza con il fidanzato in Abruzzo, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto lunedì sera, verso le 23, presso il km 27,1 della statale 652 che collega Ateleta con San Pietro Avellana, in provincia dell'Aquila.

La vittima è Floriana Carannante di 26 anni. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, nell'impatto sono state coinvolte la moto su cui Floriana viaggiava con il fidanzato...

