Operazione a largo raggio a Torre Annunziata: 28enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri, durante un posto di controllo in Largo Fabbrica d’Armi, lo hanno notato in sella a uno scooter e gli hanno intimato l’alt. Il centauro non si è fermato. Di qui l'inseguimento nel traffico cittadino. La fuga per 2 circa chilometri, fino anche al sequestro della moto.