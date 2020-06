LEGGI ANCHE

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Don Pino Puglisi due ragazzi a bordo di uno scooter che, alla vista della volante, hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo. I due, di 16 e 15 anni di Sant’Antimo, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e ricettazione poiché lo scooter è risultato rubato. Il 16enne, conducente dello scooter, è stato sanzionato, inoltre, per guida senza patente perché mai conseguita.