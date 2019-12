LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese funebri e interdittive antimafia. Il Tar ha respinto, nel merito, anche il ricorso presentato dalla, una delle numerose aziende riconducibili alla famiglia nel leader nel settore. La ditta opera in prevalenza nei comuni della zona flegrea, in particolare traNei giorni scorsi, invece, i giudici del tribunale amministrativo regionale avevano respinto i ricorsi presentati dai legali delle ditte Eredi Cesarano, Impresa funebre Cesarano e La Fenice. Alcuni aziende dei Cesarano, alla luce di un'indagine della Dda, sono state inoltre destinarie di un provvedimento di sequestro preventivo e affidate alla gestione di un curatore giudiziario. Le ditta colpite da interdittive non possono operare sul territorio nazionale.