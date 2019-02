Investito da una moto a Napoli, muore lo storico preside del liceo classico

Martedì 19 Febbraio 2019, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta l’ex preside del Liceo Classico Flacco Aristide Ricci, è morto nella giornata di ieri in ospedale. Dopo un’agonia causata da un incidente che giorni fa lo aveva visto vittima, il professor Ricci è deceduto lasciando nello sconforto i tantissimi alunni che lo conoscevano e stimavano da tempo.Il preside era stato investito da una motocicletta a San Giovanni a Teduccio giorni fa. Soccorso immediatamente è poi rimasto ricoverato in ospedale, in attesa di un miglioramento che però non c’è stato. La tragica scomparsa si è appresa soltanto ieri, in tarda serata. Stando a quanto trapelato da persone che gli erano vicine, ci sarebbero state delle conseguenze in seguito all’incidente che ne hanno poi causato la morte.Un durissimo colpo per i tanti allievi del liceo porticese che in queste ore lo stanno ricordando con messaggi di stima e con tanti aneddoti legati agli anni in quella scuola.