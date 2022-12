Dal Kosovo al Monaldi, la piccola Irena sarà curata a Napoli

La piccola Irena è affetta da una forma di cardiopatia congenita, difetto interventricolare, non trattabile in nessun ospedale in Kosovo. L'ospedale Monaldi, ha offerto la propria disponibilità per curare la bambina: Irena sarà salvata a Napoli.

La mamma della piccola Irena Hoxha di due mesi, Shemsia, è atterrata ieri, insieme alla figlia, all’aereoporto militare di Capodichino su volo militare partito da Pristina, Kosovo, e messo a disposizione dalle forze armate italiane. La mamma alloggerà presso l’istituto religioso delle povere figlie della visitazione.

Il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli, diretto dal professor Guido Oppido, contattato dai carabinieri del reggimento Msu (Multinational Specialized Unit), che fa parte della missione Nato in Kfor, ha preso in mano la situazione.

La mamma ringrazia tutte le persone che hanno velocizzato l’iter burocratico e reso questo trasferimento in Italia possibile.