Ischia, alla deriva sulla barca a vela con tre bambini: salvati dalla Guardia costiera

Durante lo scorso fine settimana, il personale della Guardia Costiera di Ischia è intervenuto per prestare soccorso ad una imbarcazione a vela che si trovava in avaria a poche miglia a sud della Baia di Cartaromana. L’unità, priva di propulsione e con difficoltà di governo, era in balia delle onde a seguito del rinforzo di Maestrale che ha caratterizzato il tardo pomeriggio di sabato 20 giugno. A seguito della chiamata di soccorso, la motovedetta della Guardia Costiera si è recata sul punto per prestare immediata assistenza, anche al fine di garantire il ripristino delle capacità di governo e tranquillizzare gli occupanti dell’unità, tra cui erano presenti tre bambini. Assicurato il ripristino delle capacità di propulsione, in considerazione delle condizioni meteo marine non favorevoli, la motovedetta della Guardia Costiera ha prestato assistenza all’imbarcazione fino al suo ormeggio nel porto di Procida, dove non è stato necessario il supporto di personale medico.

Sempre durante lo scorso weekend, le unità navali della Guardia Costiera hanno effettuato oltre 70 controlli ad unità da diporto, accertando violazioni soprattutto per la presenza di unità sotto costa e nelle aree riservate alla balneazione. Inoltre, con il supporto di alcuni operatori locali, sono stati effettuati specifici controlli per il rispetto della distanza di sicurezza dai sub in immersione. In merito si ricorda a tutti i diportisti che è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 100 metri dalla bandiera di segnalamento, obbligatoria in caso di immersioni. Infine, in conseguenza del progressivo aumento di passeggeri in transito durante lo scorso weekend, sono state rafforzate le attività di vigilanza su tutti i porti isolani. Nello specifico sono stati registrati 15 mila passeggeri in arrivo e 10mila in partenza, mentre per le auto il dato è di 2 mila veicoli in arrivo e 1500 in partenza. I controlli rientrano nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2020, partita lo scorso 15 giugno.

