Ischia, il generale dei carabinieri Rispoli ringrazia i militari per i controlli sull'isola

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” ha visitato la Compagnia Carabinieri di Ischia e tutte le Stazioni dipendenti di Ischia, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio e Procida, nonchè la locale Motovedetta.



L'Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Angelo Pio Mitrione, ha incontrato i militari presenti ai reparti ringraziandoli per l'impegno profuso nelle attività quotidiane, particolarmente intensificate nella stagione estiva, apprezzando gli ottimi risultati raggiunti. Il Generale ha tenuto a sottolineare l'importanza del ruolo dei Carabinieri quale presidio di legalità e prossimità, in ogni luogo e in ogni condizione, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e la civile convivenza.