Il vescovo di Ischia scrive ai turisti: «Grazie di essere qui»

Giovedì 7 Giugno 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 09:39

«Ascolta, Accogli, Ama», erano state le tre parole chiave della memorabile visita di Giovanni Paolo II nell'isola verde. A ridosso del sedicesimo anniversario di quell'evento storico, e ispirandosi a quella «tripla A» dettata dal papa santo che sintetizza i valori dell'ospitalità, radicati e profondi in questa terra in mezzo al mare ferita dal sisma del 21 agosto 2017, il vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, ha scelto di rivolgere la sua lettera di benvenuto ai turisti. In concomitanza con l'arrivo della stagione calda, si rinnova un appuntamento dai toni dialogici e accorati con i viaggiatori, anzi con ognuno di loro, che esprime gioia e buoni auspici di rinascita, evocando le peculiarità dei paesaggi e delle atmosfere ischitane. Una consuetudine che quest'anno assume un significato ulteriore, e più profondo. «Sono contento scrive monsignor Lagnese rivolgendosi ad ogni «singolo» turista - che tu sia riuscito a ritagliarti qualche giorno di distensione. Spero che qui tra noi tu possa stare bene e, una volta lasciata l'isola verde, ritorni con rinnovato entusiasmo alla vita di sempre». Ma più avanti in vescovo aggiunge: «Grazie per essere venuto a Ischia. La scelta di trascorrere sull'isola alcuni giorni di distensione è per noi motivo di speranza e sprone a non perdere la fiducia».