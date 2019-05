Mercoledì 22 Maggio 2019, 14:45

La Guardia Costiera di Ischia ha rimosso alcuni gavitelli abusivi per l'ormeggio nella Baia di Cartaromana, sottoposta a vincolo ambientale e archeologico, che per posizione e dimensione rappresentavano anche un pericolo per la sicurezza della navigazione. L'operazione rientra nell'attività di vigilanza sull'area protetta Regno di Nettuno, e proseguirà con il sostegno nei sommozzatori del 2° Nucleo Sub di Napoli