Ischia, rissa sulla spiaggia di Citara: cinque giovani denunciati

Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Forio intervenuti per sedare una rissa sulla spiaggia di Citara nell'isola d'Ischia. L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei controlli dei militari della compagnia isolana nel quadro dei servizi disposti dal comando provinciale. Scoppiata per futili motivi - durante un aperitivo in spiaggia uno dei giovani coinvolti avrebbe lanciato inavvertitamente sabbia contro ragazzi di una vicina comitiva - la rissa ha coinvolto cinque giovani tra i 20 e i 22 anni, tutti medicati nell'ospedale di Ischia e ritenuti guaribili tra i due e i 10 giorni.

Sono invece quattro i minorenni denunciati per danneggiamento aggravato dai carabinieri della stazione di Procida. Senza alcun motivo apparente, i minori hanno distrutto un distributore di bevande installato in via Roma. Ripresi durante l'azione vandalica dalle telecamere installate in zona, i responsabili sono stati identificati e denunciati.

