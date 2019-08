Ischia, maxi sequestro di ombrelloni e lettini sulla spiaggia libera

Mercoledì 21 Agosto 2019, 13:58

Operazione anti «furbetti dell'ombrellone» a Ischia. Agenti della polizia municipale e militari della Guardia Costiera hanno eseguito un'attività di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva di tratti di spiaggia libera: in particolare, anche a seguito delle segnalazioni e delle denunce apparse sulla stampa locale, si è concentrata sul materiale, ombrelloni, lettini e sedie da spiaggia, lasciato sull'arenile durante la notte per garantirsi una sorta di «prenotazione» del tratto di spiaggia libera, comportamento in contrasto con le norme che regolano il corretto utilizzo del demanio marittimo.Nel corso dell'operazione, partita alle prime ore dell'alba e svolta su tutto il litorale comunale, sono stati rimossi circa 20 ombrelloni e oltre 150 tra lettini e sedie da spiaggia. Agenti municipali e militari hanno accertato che, sotto gli ombrelloni posizionati sull'arenile, non vi era traccia dei possibili proprietari, molti dei quali sarebbero tornati in spiaggia nelle ore successive certi di poter beneficiare, impropriamente, di un posto in prima fila.