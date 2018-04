Isis, il gip: a Napoli rischio imminente di un attentato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Aprile 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 22:59

Pericolo di attentato «nella zona napoletana», un rischio definito dagli inquirenti «attuale e imminente». Un pericolo che va calato in uno scenario in cui si sta profilando l’esistenza di un «circuito terroristico operativo anche nella zona napoletana» (ma con solidi contatti con cellule in Spagna e in Francia), in grado di provocare un attentato «rivolto contro una moltitudine indiscriminata di soggetti».Sono questi i punti fermi delle indagini napoletane culminate nell’arresto del 21enne gambiano Alagie Touray, accusato di essere un potenziale terrorista Isis votato al martirio con un gesto eclatante, come l’auto spedita a folle velocità sulla folla. A distanza di qualche giorno dall’arresto dell’immigrato sbarcato in Italia e in attesa di un permesso di soggiorno definitivo, il quadro si fa sempre più concreto. Ed è il gip Isabella Iaselli a confermare l’attualità terroristica del pericolo attentato, proprio sottolineando la presenza di «un circuito napoletano». Una rete, un retroterra di conoscenza (contatti veri e in alcuni casi social, virtuali), su cui sono al lavoro gli inquirenti. È costituita da una ottantina di contatti, la rete relazionale del gambiano, almeno a spulciare i dati a disposizione della Procura. Si tratta di una quindicina di pagine ricavate dall’analisi della messaggistica su Telegram e su whatsapp, che contengono una ottantina di utenze. Contatti nazionali e stranieri, italiani, ma anche africani o europei. È da qui che prende il via il nuovo filone investigativo, quello che punta a stabilire la rete di complicità e la possibile gerarchia che ha indottrinato il presunto militante Isis.