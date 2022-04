L'azienda Ppg al «Tassinari» di Pozzuoli agli studenti più bravi uno stage in azienda

Ha preso il via la nuova edizione del percorso di orientamento professionale per gli studenti di un Istituto tecnico ad indirizzo chimico: dalla formazione all’esperienza in azienda.

La PPG, multinazionale che opera da circa 140 anni nel settore dei rivestimenti, vernici e materiali speciali, annuncia il lancio del progetto educativo per favorire l’incontro fra i giovani e il mondo della chimica, impegnandosi ancora una volta nella collaborazione con il mondo scolastico e dando una concreta possibilità di orientamento professionale ai talenti emergenti più meritevoli.

“La Chimica del Colore” torna così a Pozzuoli, precisamente all’Istituto tecnico ad indirizzo chimico “Guido Tassinari”, dove gli studenti del quinto anno sono stati i protagonisti di vere e proprie lezioni a cura di docenti d’eccezione: i tecnici di PPG operativi nella sede produttiva di Caivano.

Durante le 8 ore di lezione in cattedra, gli studenti sono stati chiamati a essere parte attiva dell'incontro. A fine giornata è stato proposto loro un business case che i ragazzi sono stati chiamati a risolvere con le proprie competenze e il proprio ingegno. Al gruppo che ha presentato la proposta più efficace è stata data l'opportunità a fine maggio di una visita allo stabilimento PPG di Caivano con la possibilità di trasformare quanto ha imparato tra i banchi di scuola in una prima esperienza lavorativa sul campo, proprio in azienda, con un internship.

Un modo che PPG ha per dare, ancora una volta, alle nuove generazioni il modo di vivere la chimica con una prospettiva completa, dallo studio teorico fino alla pratica applicata.

La dirigente dell'Istituto di Pozzuoli, Teresa Martino sottolinea come «la collaborazione con le aziende è fondamentale per un percorso formativo completo e per permettere di dare agli studenti gli strumenti necessari per prepararsi al futuro professionale. Siamo molto contenti di questa nuova iniziativa con PPG, azienda con la quale abbiamo un continuo dialogo e vari progetti costruiti insieme già dagli inizi del 2018».

Il Plant Manager di Caivano Marco Cantilena racconta: “Siamo entusiasti di riprendere un percorso iniziato nel 2018 e che ci ha visti lavorare fianco a fianco con le nuove generazioni. E’ un onore e un piacere per noi poter contribuire a raccontare e far vivere la scienza. Infatti, in PPG crediamo che l’istruzione offra un potenziale incredibile e permetta il progresso della società attraverso l'apprendimento, la curiosità e la scoperta. Vogliamo ispirare i giovani e siamo curiosi di conoscere oggi, i talenti del domani.”

La sede PPG di Caivano ha come business core la produzione di resine decorative, resine e-coat (resine cataforesi), destinate ai principali car makers italiani e internazionali. Gli studenti vedranno da vicino e in prima persona il funzionamento di un impianto che produce tecnologie all’avanguardia leader nel settore, con un occhio sempre attento alla sostenibilità ambientale, alla salute e alla sicurezza.