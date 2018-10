Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:43

Comunità religiosa in festa, a Melito, per l’arrivo dell’urna con i resti di San Vincenzo Romano, a cui è dedicata la parrocchia di via Sandro Pertini, guidata da don Giovanni Tolma. Dopo l’accoglienza nella chiesa madre di S. Maria delle Grazie, una processione per le vie cittadine accompagnerà la teca consacrata alla casa delle Ancelle Eucaristiche e poi alla parrocchia che reca il nome del nuovo santo.Seguirà il rito religioso, presieduto dal vescovo ausiliare di Napoli, monsignor Salvatore Angerami. L’urna lascerà la cittadina il 26 ottobre, per far ritorno a Torre del Greco.