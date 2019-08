CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 08:54

Tombini coperti, dislivelli ovunque, mezza carreggiata asfaltata (male), l'altra ancora da completare. Ci sono voluti due anni e una proroga sulle opere da compiere per ritrovarsi un corso Meridionale in condizioni vergognose. Il cantiere doveva essere riconsegnato per le Universiadi, così come la maggior parte dei cantieri in città. In effetti i nastri rossi e le protezioni non ci sono più, anche se ieri, dulcis in fundo, è stato effettuato un intervento per i sottoservizi bucando proprio sulla parte già asfaltata. Una strada gruviera, neanche fosse un Camel trophy, con una parte di carreggiata ancora da terminare. Un'arteria principale come corso Meridionale, che per mesi ha causato disagi enormi agli automobilisti, visto il restringimento della carreggiata, viene restituita alla città in pessimo stato. Perché non effettuare lavori di notte? Inoltre c'è il rischio altissimo che il cantiere riapra a settembre per il completamento delle opere. Con il caos assicurato.