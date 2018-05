Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACERRA. Gli operai della Doria esportano la loro protesta fino a Parma dove dovrebbe essere trasferita la produzione di Acerra a settembre prossimo. Una delegazione di 40 lavoratori di Acerra è dalle prime luci dell’alba davanti allo stabilimento emiliano con bandiere e striscioni. A Parma gli operai del primo turno hanno scioperato per solidarizzare con i loro compagni acerrani. La produzione si è fermata. La proprietà vorrebbe da settembre prossimo dismettere lo stabilimento di Acerra e trasferire la produzione a Parma insieme a 18 lavoratori sui 67 attualmente in forza ad Acerra. Le restanti tute blu invece verrebbero ricollocate in altri stabilimenti campani. Ma sindacati ed operai non ci stanno e da lunedì della scorsa settimana sono in agitazione. La produzione ad Acerra è ferma ed i lavoratori sono da oltre 10 giorni riuniti in assemblea permanente. Venerdì prossimo è stato fissato un nuovo incontro in Regione con i vertici aziendali, sindacati e Comune di Acerra convocato dal presidente della commissione Lavoro, Nicola Marrazzo.