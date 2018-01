Lavori per il metrò a Poggioreale, interventi sulle fondamenta dei palazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 09:34

C'è bisogno di interventi di «consolidamento e salvaguardia delle fondazioni» per tre edifici di via Nuova Poggioreale. Lo scrive il Comune di Napoli in un documento ufficiale.Ma prima di andare avanti nel racconto è necessario fare una precisazione: niente allarmismi, il documento di Palazzo San Giacomo non consente di ipotizzare nemmeno lontanamente un rischio crollo. Perciò è meglio andarci con i piedi di piombo, limitarsi a riportare quel che spiegano in via ufficiale le carte del Comune, ma anche ascoltare le parole di chi vive in quei palazzi e non si sente sereno perché, di tanto in tanto, nota una nuova fessura nell'intonaco delle pareti di casa.Dopo aver chiarito che l'allarmismo è vietato fino a prova contraria, possiamo andare avanti nel racconto. Qualche giorno fa il Comune pubblica un documento apparentemente routinario: è una disposizione dirigenziale con la quale si attesta che c'è bisogno di un ulteriore versamento da 1 milione e 400mila euro (1.420.322,48 per la precisione) da investire nel cantiere dei lavori della metropolitana per la tratta Centro Direzionale-Capodichino: fin qui una banalità burocratica, di documenti del genere ne vengono sfornati a decine quando c'è in ballo un'opera faraonica come la costruzione di una metropolitana. E poi la cifra non è nemmeno clamorosa rispetto agli investimenti decisamente più consistenti che sono stati fatti e che si dovranno ancora fare. Quel che fa suonare un campanello d'allarme nella disposizione dirigenziale numero 1 del 2018 pubblicata dalla Direzione centrale infrastrutture, lavori pubblici e mobilità del Comune di Napoli, sono le motivazioni per la richiesta dei fondi: «presa d'atto della necessità degli interventi di consolidamento a salvaguardia delle fondazioni dei fabbricati ai civici 160c, 162 e 164 di via Nuova Poggioreale».