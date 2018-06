Pianura. Ladri nel campo estivo in parrocchia: via i tavoli, ora i bimbi mangiano così

Giovedì 21 Giugno 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 16:19

Si sono introdotti nei giardini della chiesa Santa Famiglia e hanno portato via otto tavoli che permettevano ai quasi cinquanta bambini, ospitati nel campo estivo della parrocchia, di poter consumare i loro pasti durante la pausa. È accaduto questa notte a Pianura dove ignoti ladri hanno colpito nel campo estivo fatto allestire da don Mario Maiorano. «Un gesto esecrabile - commenta il parroco - che colpisce i bambini impegnati quotidianamente in attività ricreative estive e i tanti volontari che ogni giorno offrono, in maniera assolutamente gratuita, il loro contributo come animatori».Un’area verde, alle spalle della chiesa, trasformata in un campo estivo per bambini, aperta tutti i giorni, tranne la domenica fino alle 16 del pomeriggio. Un’iniziativa che vede la partecipazione di numerosi piccoli giovani del quartiere e naturalmente molto apprezzata dai genitori. Il giardino confina con via Evangelista Torricelli, strada dalla quale, quasi sicuramente, i delinquenti sono entrati per mettere a segno il colpo.«Adesso i bambini, durante l’ora del pasto, saranno costretti a mangiare seduti a terra», commenta un operatore. E per far fronte a questa emergenza si stanno allestendo dei tavolini di fortuna appoggiando alcune tavole di legno (quelle che si usano in edilizia per montare i ponteggi) su delle sedie. «I tavoli rubati, tra l’altro - precisa Padre Mario – li avevamo, momentaneamente, presi in prestito dall’aula che ospita il catechismo».