Ladro di smartphone arrestato a Napoli: aveva rubato il telefono a un 14enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina un 20enne incensurato del quartiere San Carlo all'Arena. È accaduto questa notte a Napoli, in via Piazzi. Il giovane ha minacciato un 14enne con un bastone di legno e gli ha poi sottratto un cellulare di ultima generazione. I carabinieri erano in zona e quando sono stati allertati dalla vittima, il rapinatore era appena fuggito. I militari lo hanno facilmente individuato e bloccato. Nelle sue tasche lo smartphone appena sottratto.

È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il cellulare è stato restituito al minore.