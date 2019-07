Martedì 16 Luglio 2019, 10:05

Un incendio di natura dolosa, come hanno avuto modo di appurare i vigili del fuoco intervenuti, è divampato intorno alle ore 4 di questa notte in via Domitiana nella zona di Lago Patria. Sono andati bruciati canneti, sterpaglie, vegetazione incolta e delle piante del giardino di un'abitazione. Le lingue di fuoco hanno lambito la casa e solo grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco si è evitato che l'abitazione fosse coinvolta. I pompieri hanno impiegato circa un'ora per domare il rogo.