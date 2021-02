Lancio di spazzatura su TikTok, due 19enni identificati e multati due anni dopo

Avevano postato la loro «bravata» su TikTok i due 19enni di Casola ritratti in un video mentre - in sella a uno scooter - lanciano un sacchetto di spazzatura sul ciglio della strada. I carabinieri delle stazioni di Lettere e Gragnano, analizzato il video, hanno ricostruito l'evento - avvenuto proprio a Lettere il 22 aprile del 2019 - e identificato i due centauri. Entrambi di Casola, 19enni e incensurati, sono stati sanzionati per abbandono e deposito illecito di rifiuti.

