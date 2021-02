Nascondono oltre 60mila euro tra casa e garage, due anziani denunciati nel Napoletano

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una coppia in via Surripa dove hanno rinvenuto 61.590 euro in banconote di vario taglio, suddivise in mazzette e nascoste tra l’appartamento e il garage sottostante, all’interno del quale sono state altresì sequestrate anche 12 munizioni calibro 6,35.



Due coniugi di 75 e 67 anni, entrambi stabiesi, sono stati denunciati per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

