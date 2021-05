Napoli, il dramma di Giovanna: «Non mi fanno lavorare perché ho il volto malato»

«L'ultima volta che ho portato il curriculum in un negozio mi hanno detto che non possono mettere a contatto con il pubblico una persona col viso deformato. La gente si spaventa. Quindi per una come me non c'è futuro? Non ho speranza? Che dovrei fare? Mettermi un velo o sparire?».



Le domande di Giovanna Mauriello, 29 anni, di Casoria, sono colpi di coltello. Le fa a sé stessa, con una voce che impasta delusione e rabbia, ma sembra domandarlo...

