Venerdì 21 Giugno 2019, 22:45

Una morte che si poteva evitare. Colpo di scena nelle indagini sulla tragica fine di Imma Papa, 29 anni, mamma di un bimbo di due, residente a Forchia, hostess all’aeroporto di Capodichino, uccisa dal carico di patate perso da un tir mentre percorreva l’asse mediano in direzione Acerra. La ragazza è morta sul colpo, probabilmente senza rendersi conto di quanto le stesse accadendo, mentre sulla corsia opposta guidava la sua Fiat 500, che in una sorta di tragico strike è stata centrata in pieno da uno dei quattordici bancali trasportati dal pesante automezzo.Gli inquirenti – le indagini e i rilievi sono condotti dagli agenti della polizia stradale di Napoli e dai colleghi del dipartimento di Nola - hanno accertato che il carico non era in sicurezza, che la quantità di patate trasportate era di gran lunga superiore a quella consentita e, come se non bastasse, il tir aveva violato l’assoluto divieto di sorpasso che vige sull’intero tratto della sopraelevata e procedeva a velocità sostenuta proprio sulla corsia di sorpasso, divisa dalla carreggiata opposta da un guardrail alto meno di un metro e quindi incapace di assorbire gli urti laterali dei grossi automezzi che oltrepassano regolarmente il limite dei settanta chilometri orari.