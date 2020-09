Lite per la viabilità nel Napoletano, Gaetano ha perso entrambe le gambe

Ferito alle gambe da sei proiettili di grosso calibro dopo un diverbio per una mancata precedenza, Gaetano Ferraioli Barbuto, 21 anni, un bravo ragazzo di Sant'Antimo, dopo tre giorni di coma farmacologico è stato sottoposto all'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Una tragedia nella tragedia in un episodio di assoluta barbarie. Inconcepibile. E assurdo. Una sequenza che tra gli stessi inquirenti non trova alcuna spiegazione per tanta ferocia. Quei sei colpi andati a segno con una pistola calibro 9x21 esplosi quasi a bruciapelo gli hanno maciullato le gambe come se fossero finite sotto le ruote di un treno. E subdolamente e maledettamente in fretta nei due arti si è diffusa una vasta e devastante cancrena. Ai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove Gaetano era ricoverato in rianimazione da domenica sera, è toccato procedere al trasferimento d'urgenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove con la morte nel cuore i chirurghi hanno proceduto a un'amputazione che stravolgerà in modo drammatico il futuro di questo ragazzo. Un altro colpo al cuore per i familiari di Gaetano, già provati per il suo gravissimo ferimento, e infine chiamati a decidere e dare il consenso per un intervento che lo renderà gravemente invalido.

LE INDAGINI

«Siamo impegnati al massimo delle nostre capacità dice Francesco Greco, procuratore capo della procura di Napoli Nord per individuare l'autore di questo ferimento che ha destato tanto raccapriccio e allarme sociale e appare assolutamente sproporzionato, se avvenuto per motivi di viabilità». Da tre giorni prosegue senza sosta la caccia all'uomo da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano diretta dal capitano Andrea Coratza e dei militari dalla tenenza di Sant'Antimo, coordinati nelle indagini dal pubblico ministero Veronica Soriano. Una caccia purtoppo ancora vana. Gli inquirenti hanno sentito ancora una volta l'amico di Gaetano che era con lui in auto, domenica sera, il quale ha ribadito di non conoscere i quattro aggressori e nemmeno quello più feroce tra loro, che ha dapprima colpito con il calcio della pistola la testa del 21enne, e subito dopo, con Gaetano stramazzato sull'asfalto di Corso Europa, ha esploso in rapida successione ben sette colpi, sei dei quali hanno devastato vene, muscoli e ossa delle gambe del suo amico. Quest'unico testimone ha raccontato che poco prima per motivi di viabilità avevano avuto un breve diverbio verbale con quattro ragazzi, coetanei, che erano a bordo di una Renault Modus o forse una Opel Corsa. Tutto sembrava essere finito lì. E invece l'auto degli aggressori ha seguito la macchina di Gaetano fino nei pressi della villa comunale di Sant'Antimo, lampeggiando e suonando a ripetizione il clacson, proprio come si fa si vuol far fermare un'auto che ci precede. E Gaetano Ferraioli Barbuto si è fermato. I quattro balordi sono scesi dalla loro auto ed hanno affrontato il 21enne, colpito al capo con il calcio della pistola e poi ferito dalla gragnuola di colpi.

I SILENZI

La scena e soprattutto gli spari hanno fatto accorrere decine di persone ma nessuno, nemmeno in forma anonima, ha avuto la coscienza di telefonare ai carabinieri e fornire così elementi utili all'identificazione di questo carnefice. «La nostra dice Antimo Marzocchella, 80 anni, seduto con un altro aziano su una panchina di quella stessa villa comunale - è una città dalla testa abbassata, dove tutti dicono signorsì e ingoiano pillole amare, da tre clan e da gente che magari non è neanche affiliata ma ha imparato la ferocia e l'omertà». Nessuno parla, nemmeno di fronte a un scempio come quello di domenica. Nessuno pensa che poteva capitare a un proprio figlio.

