Lite tra moglie e marito, scatta l'arresto nel Napoletano

Lite in un'abitazione a Cardito. Sul posto, i poliziotti raccolgono la testimonianza di una donne che accusa il marito di averla minacciata già in precedenti occasioni, chiedendole denaro e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva aggredita anche in presenza del loro figlio minore. Identificato il 51enne è in arresto per maltrattamenti in famiglia nonché denunciato per minacce aggravate.