Lotta al contrabbando di sigarette: quattro arresti tra Napoli e provincia

Operazione contro il contrabbando di sigarette: arrestate, in diversi interventi. In particolare, un 21enne che aveva tentato di fuggire con la propria auto all'alt dei finanzieri, è stato bloccato dopo un inseguimentro tra il rione Traiano e i quartieri Soccavo e Fuorigrotta, fino allo stadio «Diego Armando Maradona». Ora è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che segnalato al prefetto per possesso di alcune decine di grammi di hashish e per violazioni al codice della strada. Sequestrata la vettura poiché tra l'atro già sottoposta a fermo amministrativo e senza copertura assicurativa.

Nel corso di un secondo intervento, le fiamme gialle hanno bloccato un 62enne e un 32enne sorpresi con un veicolo commerciale a scaricare in un garage 660 chili di sigarette a Ottaviano. Infine, a Boscoreale: un 46enne, peraltro già arrestato nel mese di aprile per fatti analoghi, è stato fermato mentre trasportava nel vano del suo autocarro circa 50 chili di sigarette di contrabbando.