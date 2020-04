I carabinieri bussano alla porta e lui lancia la droga dalla finestra: preso nel Napoletano

In questo periodo di controlli anti-contagio non sono passati inosservati i movimenti di A.C., 36enne di Castellammare. I carabinieri della locale stazione insieme a quelli della sezione operativa lo hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. i militari hanno bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo che - sentitosi braccato - ha provato a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Ma i carabinieri erano appostati anche sotto il suo appartamento e hanno visto il 36enne lanciare una busta: al suo interno 260 grammi di marijuana già confezionata e pronta alla vendita. I militari hanno trovato nella stanza da letto dell’uomo anche la somma contante di 2.300 euro che è stata sequestrata perché ritenuta provento del reato. L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA