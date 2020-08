Piantagione di marijuana sotto casa: marito e moglie arrestati nel Napoletano

I Carabinieri della stazione di Licola insieme a quelli della stazione di Bacoli hanno arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio i due coniugi incensurati di licola di pozzuoli di 54 e di 47 anni. I miliatri hanno notato troppe persone passeggiare nelle vicinanze dell’abitazione dei due ed hanno deciso di controllare. Perquisita l’abitazione sono state rinvenute e sequestrate 5 piante di marijuana alte tra i 55 e i 140 centimetri. Le piante erano nel giardino di pertinenza della loro abitazione. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato 47 grammi della stessa sostanza suddivisa in sette dosi pronte alla vendita: erano stipate all’interno di un mobile della sala da pranzo e in un mobile della camera dal letto. Rinvenuti e sequestrati infine 895 euro provento del reato, degli appunti con all’interno la contabilità relativa all’attività di spaccio, un bilancino di precisone ed un telefono cellulare probabilmente utilizzato per contattare i clienti. Marito e moglie – una volta arrestati - sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

