Scambio cocaina-soldi al casello: preso spacciatore nel Napoletano

Sorpreso a cedere droga nei pressi del casello autostradale di Torre Annunziata Sud: arrestato spacciatore. Si tratta di Francesco Scelzo, 26enne con precedenti di polizia, sorpreso dagli agenti del commissariato di Torre del Greco mentre cedeva droga in via Madonna del Principio.

Dopo lo scambio droga-soldi con un avventore, scambio avvenuto direttamente dalle loro rispettive auto, è scattato il blitz dei poliziotti, costretti ad un inseguimento dalla fuga dei due.



Raggiunto l’acquirente, l’uomo è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi.

Successivamente, la polizia si è messa alla ricerca dello spacciatore, rintracciandolo nella sua abitazione nella quale, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti 260 grammi circa di cocaina, la somma di 450 euro in contanti ed un bilancino di precisione.

Scelzo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA