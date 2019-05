CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Maggio 2019, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2019 10:06

La visita al Palabarbuto che rinasce si conclude con un pugno allo stomaco. Esci e vai a sbattere con lo sguardo sulle macerie del Palargento, la casa del basket d'un tempo, quella che ha avvicinato alla palla a spicchi generazioni di napoletani.La voglia di tornare dentro quel luogo è troppo forte, il cancello del parcheggio è spalancato, il richiamo è inesorabile, in un attimo ti ritrovi dentro al Palargento. Solo chi ha vissuto quel luogo può capire il magone che ti assale mentre ti avvicini a quelle pietre crollate; solo chi lì dentro s'è mosso, nelle palestre sottoposte al parquet, può comprendere perché infilarsi fra le macerie e sentirsi inspiegabilmente a casa è tutt'uno.Solo che la sensazione di casa vanisce dietro la prima colonna del gigante ridotto in macerie. Riesci a penetrare attraverso la vegetazione, ti avvii verso i resti delle palestre e scopri che non ci sono più, seppellite da tonnellate di macerie, rifiuti edili, scarichi di lavori di giardinaggio, sacchetti d'immondizia comune. E in quel momento la rabbia monta a dismisura: non basta aver devastato il tempio antico della pallacanestro napoletana abbattendolo per metà e lasciandolo, nudo, esposto alla vergogna della città; c'è pure chi viene a violentarlo trasformandolo in una discarica, a costo zero, di qualunque schifezza.