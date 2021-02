Macchina in mare alla foce di Licola. Come ci è arrivata lì?

Una macchina in mare. Come ci sia arrivata non si sa. A scoprirla un cittadino residente in zona Licola. Il video pubblicato su Facebook ha suscitato molto scalpore. A condividerlo l'attivista Umberto Mercurio al quale è giunto il filmato girato da un residente. La macchina si trova in mare alla foce dell'alveo che solitamente trasporta in spiaggia qualsiasi cosa.

Ma come ci è finita l'auto lì? L'automobilista voleva attraversare la spiaggia? Il canale? O voleva ammirare il panorama con Ischia sullo sfondo ed è stata travolta dalla marea? Un mistero. A suscitare polemiche anche il colore delle acque che fuoriescono dall'alveo. Acque scure che sembrano infestare il mare.

