Macron a Napoli, Conte al San Ferdinando riceve volantino: «Vogliamo un quartiere più pulito»

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto in piazza Eduardo de Filippo, a Napoli, dove tra poco, con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, visiterà il teatro San Ferdinando. Conte è stato accolto da applausi di alcune persone che erano assiepate lungo il marciapiedi. Al premier è stato consegnato un volantino da un comitato di quartiere che richiede più pulizia e decoro in zona almeno all'arrivo di grandi autorità. Conte, stando a quanto raccontato dall'attivista Armando Simeone, si è impegnato a consegnare il volantino personalmente al sindaco de Magistris.

Lenzuola bianche alle finestre delle vie adiacenti al Teatro San Ferdinando per chiedere più pulizia nella zona e non solo in occasioni eccezionali come questa. Con dei volantini sulle porte, i residenti chiedono a Conte di dare «una strigliata» alle autorità locali.

«Non ci abbandonate», è stato l'appello del gruppetto di persone che ha interloquito con Conte. «Mi hanno rappresentato le loro doglianze per lo stato della piazza, ne ho già parlato con il sindaco», ha detto Conte, parlando brevemente con i giornalisti fuori dal Teatro San Ferdinando. «È una piazza molto bella e molto suggestiva, che rappresenta lo spirito, il calore di Napoli», ha aggiunto il premier precisando che si tratta della sua prima visita al teatro.

Ultimo aggiornamento: 14:33

