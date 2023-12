Il Magic World rinasce con AcquaFlash, a maggio la nuova apertura: «Sarà volano per il territorio»

Dopo il fallimento del Magic World nel 2013 e la breve parentesi del Pareo Park chiuso nel 2019, il parco acquatico più grande del Sud rinasce tornando al suo nome originale, quello risalente agli anni Novanta. Si chiamerà Acquaflash il nuovo parco acquatico di Licola, frazione del Comune di Giugliano in Campania, che riaprirà i battenti già la prossima primavera. L'inaugurazione è prevista per il 28 maggio 2024.

Ad annunciarlo è stato questa mattina Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, l’azienda che gestirà la struttura recentemente aggiudicata all’asta fallimentare alla Ventuno S.r.l. Dopo la scommessa del parco giochi di Fuorigrotta, il patron di Edenlandia tenta così di far risorgere anche la grande area ludica posta a nord di Napoli tramite un investimento complessivo di circa 15 milioni.

Oltre ai grandi ritorni, come i giochi e i tuffi dalla piscina con onde a quella baby, dalla laguna al Niagara, all’Anaconda, dal fiume lento al big hole, fino allo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa, il nuovo parco si prepara ad accogliere diverse novità con l’obbiettivo di diventare fruibile tutti i giorni dell’anno, andando oltre la sola stagione estiva. La struttura sarà difatti divisa in quattro grandi aree tematiche. Insieme al parco acquatico, dalla grandezza di ben 53mila metri quadri, sorgerà anche una maxi arena scoperta di 10mila posti per ospitare eventi e concerti.

Mentre le altre due entità che compongono il sito saranno pronte, entro dicembre 2026, in una seconda fase del progetto. Nel dettaglio, sorgerà una struttura alberghiera da 54 camere e un eco-parco di oltre 25mila metri quadri utilizzato come fattoria didattica per i giovani studenti del territorio e non solo.

L’ambizioso master plan è stato illustrato stamani dall’architetta Livia Napolitano e dall’ingegnere Mauro Pellegrino in un incontro con la stampa tenuto nella sala conferenze Cusamè di Edenlandia a cui hanno preso parte anche il sindaco e l'assessore e l'assessore all'Urbanistica di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi e Roberto Gerundo.

«Ci sarà un progetto per far vivere il parco pure in inverno – precisa Vorzillo – l’area giochi del Magic World diventerà una fattoria didattica in cui saranno promosse tante attività per le scuole. Questo ci permetterà di far funzionare la struttura 365 giorni l’anno». La mission difatti è trattenere gli ospiti nel parco affinché diventi «un volano di sviluppo per l’intera zona circostante». A partire dal fronte occupazionale: il parco acquatico impiegherà inizialmente un personale di 200 unità, tra lavoratori diretti ed indotti, per poi arrivare a regime nel 2026 con 400 operatori.

«Abbiamo lavorato in questi mesi per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le dolorose chiusure delle precedenti gestioni – chiarisce Vorzillo – Acqua Flash vuole diventare un grande parco acquatico ecosostenibile ed altamente tecnologico e sono felice per i 200 posti di lavoro che raddoppieranno nei prossimi tre anni. Già quando nel 2018 abbiamo aperto Edenlandia pensavamo alla sinergia con Acqua Flash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo che contiamo di aprire tra due anni».