Napoli: dipendente Eav assente per malattia gioca a calcio in Prima Categoria, licenziamento confermato in appello

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di unAzienda regionale dei Trasporti, cheper l' Azienda.Il dipendente, ufficialmente in malattia, si era assentato due volte, ildalla sua abitazione. La prima volta per oltre quattro ore, per fare la spesa ed intrattenersi in compagnia di altre persone; la seconda per recarsi in auto ae partecipare ad una partita di calcio dellaL' Eav aveva accertato il comportamento del dipendente facendoloLa Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza del giudice del Tribunale ha osservato che «la slealtà del lavoratore si evince dalla circostanza che, trattandosi di una partita dievidentemente la partecipazione del calciatore alla stessa era programmata e quindi l'assenza dal servizio era stata finalizzata allo svolgimento di un'attività cui il lavoratore teneva molto ed era sicuramente più piacevole dell'attività lavorativa» .L'Eav è stata assistita in giudizio dall' avvocato. «Dalla magistratura del lavoro - commenta il presidente dell'Eav,- giunge una chiara conferma della legittimità dell'azione volta a contrastare fenomeni negativi quali l'assenteismo in orario di lavoro e la repressione di gravissimi fenomeni di malcostume a danno dei cittadini e degli utenti dei servizio pubblico».