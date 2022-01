Malore improvviso in stazione a Napoli durante i soccorsi scatta l'aggressione

A Napoli, in piazza Garibaldi, i poliziotti hanno notato una persona che improvvisamente si è accasciata al suolo. Colta da un malore, dopo aver richiesto l’intervento del 118, l'hanno soccorsa. Ma, in quei frangenti, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo, in evidente stato di agitazione che, alla loro vista e senza alcun motivo, ha iniziato a inveire contro, brandendo un coltello, e li ha aggrediti.

Gli operatori, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato e disarmato l’aggressore che aveva anche danneggiato l’autovettura di servizio. Si tratta di un 33enne marocchino è stato arrestato per lesioni, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e interruzione di un servizio di pubblica necessità.