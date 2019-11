Maltempo in Campania, la Regione chiede lo stato di emergenza

In riferimento agli eventi connessi al maltempo​ dal giorno 3 novembre scorso in poi, la Giunta regionale della Campania ha conferito al Presidente il mandato ai fini della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza da inoltrare al Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.



Gli altri provvedimenti approvati:



Protocollo d'intesa che proroga anche quest'anno il trasporto gratuito per gli agenti delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici di competenza della Regione Campania.



Stanziati i fondi di competenza delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie a favore delle associazioni riconosciute dalle Asl, che svolgono il servizio sociale di trasporto degli ammalati cronici oncologici da e per gli ospedali delle aree interne.



Programma di «Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della Regione Campania» (redatto dal centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria) volte ad un prelievo mirato e alla riduzione degli impatti causati dalla specie nelle aree critiche individuate nella regione.













































Giunta Regionale della Campania - Ufficio Stampa

Via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli

Tel. 081 7962383

e-mail: ufficio.stampa@regione.campania.it

www.regione.campania.it





© RIPRODUZIONE RISERVATA