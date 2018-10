Bomba d'acqua e raffiche di vento su Capri: strade allagate, cadono alberi e muri

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:41

CAPRI - Il maltempo che imperversa su gran parte dell'Italia non ha risparmiato Capri stamattina. Raffiche di vento, pioggia battente, temporali, lunga sequenza di fulmini fin dalla notte hanno provocato problemi e disagi, Allagamenti sono stati segnalati in varie zone, soprattutto a Marina Grande e a Tiberio. In via Caterola è caduto un grande albero di eucalipto ed è crollata una porzione di muro: la strada è stata interdetta.Tombini ostruiti da fango e fogliame in diverse strade dell'isola. Problemi anche ai ripetitori dei telefonini. I collegamenti marittinmi attualmente invece sono regolari.