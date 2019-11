Maltempo a Napoli, cedono le scale: sgomberato edificio a Giugliano, via 12 famiglie

È in corso a Giugliano lo sgombero di 12 famiglie da un immobile di proprietà del Comune di Napoli su disposizione dei Vigili del Fuoco perché pericolante. Lo si apprende da fonti del Comune di Giugliano. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Giugliano.

Lo sgombero si è reso necessario per il cedimento del vano scale. L'edificio si trova in Via Epitaffio. Fu acquistato negli anni '90 dal comune di Napoli. Le famiglie occupanti sono tutte provenienti dal capoluogo campano.

