A Casola di Napoli i carabinieri hanno arrestato un 34enne per maltrattamenti in famiglia. Allertati dal 112 per una lite in famiglia, i militari sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo che poco prima aveva picchiato sua madre, costringendola a rifugiarsi dal vicino di casa. La donna ha raccontato di soprusi che duravano da due anni. Visitata dal personale sanitario, le sono state riscontrate diverse contusioni al braccio.