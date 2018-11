​I poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato Luciano Gallo, 22enne stabiese, per il reato di tentata estorsione. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa si sono recati in via Caio Duilio, nella zona dell'Acqua della Madonna. Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che alcune persone, mentre stavano parcheggiando l’autovettura in un’area demaniale vicino un ristorante, erano stati avvicinati dal 22enne che con fare minaccioso pretendeva una somma di denaro per il parcheggio dell’autovettura. Il conducente dell’autovettura si è rifiutato di pagare la somma e impaurito ha chiamato il 113. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il 22enne che è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Martedì 6 Novembre 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA