Napoli, la proposta: «Monumento a Maradona tra gli Uomini Illustri al Cimitero di Poggioreale»

Un monumento a Diego Armando Maradona negli spazi del cosiddetto «Quadrato degli Illustri» del Cimitero di Poggioreale a Napoli. La proposta è dell'impresario funebre Gennaro Tammaro e dell'operatore cimiteriale Alessio Castiello che in queste ore hanno lanciato online una petizione su Change.org rivolta al sindaco Luigi de Magistris e all'Amministrazione comunale di Napoli per raccogliere adesioni all'iniziativa.

«Non si può negare - commenta Tammaro - che, oltre la figura iconica, perdere Maradona per i napoletani è stato come perdere uno di famiglia. Per questo, appena appresa la notizia, ci siamo subito attivati per restituire alla città un luogo dove poterlo ricordare e, perché no, piangere».

L'idea è quella di erigere un monumento a imperitura memoria del Pibe de Oro nel settore che, come da leggi del Regno delle Due Sicilie, è destinato alla sepoltura delle personalità eminenti e dove riposano tra gli altri Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Vincenzo Gemito, Benedetto Croce, i Presidenti della Repubblica Enrico De Nicola e Giovanni Leone. Le spese saranno a carico delle imprese funebri aderenti che, raggiunto l'obiettivo della petizione, si attiveranno per chiedere i dovuti permessi. «Diego non è e non sarà mai uno qualunque. E stato, da straniero, uno dei più straordinari interpreti della napoletanità nel mondo, unione dei Sud del pianeta, rappresentante orgoglioso del riscatto di questa terra. Per questo vogliamo far sì che l'emozione che proviamo oggi ci aiuti a realizzare un luogo dove poterla racchiudere per sempre», conclude Tammaro.

