Verso le 16, in via Firenze a Villaricca, un uomo ha incontrato per strada l’ex sindaco di Marano, Mauro Bertini, e ha minacciato di darsi fuoco. L’uomo ha preso una tanica di benzina che custodiva nella sua auto e l’ha incendiata, procurandosi ferite alle braccia, e poi è fuggito. Tempestivo l'intervento dei carabinieri. L'assalitore, 44 anni, ha problemi psichici: l'auto è di proprietà di sua madre. Ricoverato al Cardarelli, non è in pericolo di vita.